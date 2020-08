Coronavirus, il ministro Speranza: “Possibile vaccino a fine anno”

In un’intervista a ‘Repubblica’, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che se tutto andrà bene avremo le prime dosi di un possibile vaccino a fine anno

Intervistato dal quotidiano ‘Repubblica’, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che ci saranno le prime dosi di un “candidato vaccino” a fine anno, sempre se “tutto andrà bene”. Il ministro ha poi aggiunto: “Nel frattempo governo e regioni continueranno a lavorare fianco a fianco riconoscendo le differenze territoriali così come abbiamo cominciato a fare nella fase di uscita dal lockdown”. Roberto Speranza ha poi sottolineato come negli ultimi cinque mesi si sisa investito di più che negli ultimi cinque anni per quanto riguarda il sistema sanitario. Inoltre nell’ultimo Dpcm di agosto sono stati stanziati 500 milioni per “recuperare le liste d’attesa nel sistema sanitario”. Inoltre il ministro della Salute ha sottolineato gli altri fondi messi a disposizione del governo negli altri decreti: “3,2 miliardi nel decreto rilancio, un miliardo e mezzo nel decreto di marzo”.

La possibilità di un vaccino è una buona notizia rispetto all’aumento dei casi

La possibilità che ci siano alcune dosi di vaccino a fine anno è una buona notizia rispetto all’aumento dei casi di contagio in tutto il Paese. Il virologo e consulente della sanità della Regione Veneto Andrea Crisanti ha infatti analizzato la curva epidemiologica in salita degli ultimi tempi in Italia e ha sottolineato che soprattutto guardando a un altro Paese come gli Stati Uniti, capiterà anche nel nostro che il numero dei decessi salirà tra una ventina di giorni.

Sebbene le terapie intensive siano molto meno affollate rispetto al picco dei casi registrati a marzo e aprile, all’inizio della pandemia del Covid, non c’è da stare sereni.

