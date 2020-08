Elisabetta Canalis in riva al mare: bellissima e in dolce compagnia – FOTO

Un meraviglioso scatto di Elisabetta Canalis sulle spiagge della sua incantevole Sardegna. La showgirl è in dolce compagnia.

Vacanze sarde per Elisabetta Canalis, che sembra essere tornata in pianta stabile nella propria terra di origine. Dopo essersi trasferita a New York per molti anni, la showgirl naturalizzata americana, sta trascorrendo molto tempo nella sua Sardegna, insieme alla figlia Skyler Eva. La bambina, nata nel 2015, è figlia del chirurgo italoamericano Brian Perri, che la Canalis ha sposato tre anni dopo la rottura con Clooney. Mamma e figlia sono molto legate, tanto che la bella showgirl sembra non essersi separata da lei nemmeno un istante durante questo lungo periodo di vacanze estive. Clicca su “successivo” per vedere un bellissimo scatto in riva al mare che la Canalis ha pubblicato sui suoi social!

Elisabetta Canalis, uno scatto in riva al mare