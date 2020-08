La splendida Claudia Ruggeri è attualmente in vacanza al mare. E si mostra in tutta la sua bellezza, la bonaz di ‘Avanti un Altro’ è anche cognata di Bonolis.

Tra le vip che incantano Instagram c’è senza ombra di dubbio anche Claudia Ruggeri. La 36enne romana è da molto tempo protagonista di piacevoli incursioni in televisione, in particolar modo nei programmi di Mediaset che vedono la presenza fondamentale di Paolo Bonolis.

In tanti infatti ricorderanno Claudia per il suo ruolo di bonaz nel quiz show ‘Avanti un Altro’. La Ruggeri ha vestito infatti i panni di supplente e di poliziotta. Ruoli interpretati giocando quasi esclusivamente sulla propria, strepitosa sensualità. Lei è bellissima, ancora di più adesso che si fa vedere in costume da bagno. Ed incanta poi per il suo sorriso radioso e solare. La showgirl si trova attualmente in villeggiatura in Sardegna, dove sta contribuendo innegabilmente a rendere più bella la già meravigliosa zona di Punta Garibaldi con la sua graditissima presenza.

Claudia Ruggeri, una bellezza che non passa inosservata