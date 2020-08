Romina Power, lo scatto “spirituale” insieme a Yari e amici speciali – FOTO

Romina Power e suo figlio Yari hanno davvero molto in comune, prima tra tutti un’intensa passione per lo spiritualismo.

Che Yari Carrisi (recentemente Yari Power) prediliga nettamente la madre al padre è cosa risaputa. Risalgono a circa un mese fa le voci secondo le quali il figlio di Albano e Romina avrebbe volontariamente eliminato il padre dalle foto di famiglia.Un rapporto difficile e tormentato quello di Albano con il figlio, che non gli ha mi perdonato la rottura con l’ex moglie e collega di una vita. Mentre Albano sogna ora di convolare a nozze con la Lecciso, Yari trascorre del tempo in compagnia della madre e della fidanzata Thea. Ad unirli è una forte inclinazione allo spiritualismo e al misticismo. Clicca su “successivo” per vedere la foto che hanno pubblicato!

Romina Power e Yari, uno scatto “spirituale”