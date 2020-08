Can Yaman denunciato da una collega: l’attore turco finisce in tribunale. Un bruttissimo episodio che gli è costato dei danni non indifferenti

Can Yaman è decisamente uno degli uomini più amati e desiderati degli ultimi anni. Star di Daydreamer, ha spopolato sul web facendo sempre più successo. Soprattutto qui in Italia è diventato un vero e proprio idolo per molti: un attore amatissimo, per il suo fascino, la sua bellezza e il suo talento. L’attore turco è stato anche protagonista di uno spiacevole episodio sul set, che gli è costato una denuncia e un viaggetto in tribunale.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Can Yaman denunciato da una sua collega: l’attore finisce in tribunale dopo questo episodio

Sul set di Hangimiz Sevemidik, l’attore turco è stato denunciato da Selen Syder. Uno scontro acceso che ha portato la donna ad una decisione estrema. Lei lo ha trascinato in tribunale con l’accusa di averle tirato un bicchiere colmo di tè bollente. Un gesto fuori dal comune e assurdo, che è costato a Can una denuncia e una multa di 8000 mire (12000 euro). Selen, seppur vittima secondo il tribunale, ha perso il posto di lavoro.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

Intanto su Canale Cinque fa sempre più successo Daydreamer: la storia d’amore tra Can e Sanem sta facendo sognare tutti quest’estate. Il successo è stato così spropositato, che il palinsesto autunnale non cambierà, e manderà la serie tv in onda fino alla fine. Non verrà interrotta come solitamente succede con le serie che trasmettono in estate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, musica, televisione, benessere, life style, spettacolo e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.