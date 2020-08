Una mamma per amica, ricordate la piccola Rory? Oggi ha 38 anni – FOTO

Una mamma per amica, ricordate la piccola Rory? Oggi ha 38 anni. L’abbiamo rivista nel revival che è uscito lo scorso anno, dove Rory ha 32 anni

Una Mamma Per Amica è stata la serie tv per eccellenza. Con Rory e Lorelai abbiamo riso, ci siamo emozionate, abbiamo pianto e abbiamo provato tantissime emozioni. Siamo cresciuti insieme a loro: abbiamo visto Lorelai maturare e Rory diventare una piccola giovane donna. Rory nel corso della serie tv è cambiata tanto: l’abbiamo conosciuta a 16 anni e infine salutata a 32, nel revival che è stato trasmesso su Netflix lo scorso anno.

ERA LUKE IN UNA MAMMA PER AMICA, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Era Rory Gilmore in Una Mamma Per Amica, ecco com’è diventata oggi a 38 anni

Rory all’inizio della serie aveva appena sedici anni e l’abbiamo vista vivere diversi amori. Il primo Dean, il bravo ragazzo che sua madre adorava e con cui ha avuto una lunga relazione. Poi Jesse, all’apparenza il cattivo ragazzo, ma con un animo buono e un cuore grande, che nel corso degli anni non l’ha mai dimenticata. E infine Logan, con cui ha avuto una relazione travagliata e di cui scopre, nel revival, di essere incinta. Dal finale aperto evince che Rory avrà un bambino da Logan, che sta per sposarsi, e che la storia di Lorelai si ripeterà. Infatti probabilmente sarà proprio Jesse a prendersi cura del bambino, come in passato Luke ha fatto con lei.

Era Sandy Cohen in The O.C, ecco com’è oggi a 64 anni –> LEGGI QUI

Ad interpretare Rory Gilmore era Alexis Bledel. Oggi ha 38 anni ed è ancora una meravigliosa, splendida donna.