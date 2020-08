Giovane ragazza travolta e uccisa da un’auto pirata. Una vera e propria tragedia si è consumata a Vicenza, dove ha perso la vita una quindicenne

Una ragazza di soli 15 anni è morta questa notte ad Arzignano, travolta da un’auto che è poi fuggita. Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le 22 di ieri notte. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra. La giovane poi è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi: non c’è stato niente da fare. Niente ha potuto salvarla dal destino atroce che l’è stato riservato.

Una giovane ragazza di soli 15 anni ha perso la vita: colpa di una macchina pirata

Secondo quanto riportato e ricostruito dai Carabinieri, la ragazza stava camminando sul ciglio della strada quando è stata falciata alle spalle. Gli investigatori avrebbero già raccolto degli indizi per risalire al pirata della strada. La vittima avrebbe compiuto 16 anni fra meno di un mese: la vita l’è stata strappata via ingiustamente, e ora i suoi genitori sono distrutti dal dolore. Una vera e propria tragedia che ha reso questo mese di agosto memorabile per un motivo tremendo.

