Incidente di Ferragosto per l’assessore regionale lombardo Giulio Gallera

Trenta punti di sutura dopo l’infortunio durante le vacanze al mare. L’annuncio su di Giulio Gallera su Facebook

Incidente di Ferragosto per Giulio Gallera durante le vacanze in Liguria. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera si è ferito pesantemente alla testa giocando al paddle mentre era in vacanza a Lavagna vicino Genova. La notizia è giunta direttamente da Gallera che ha postato la notizia sulla sua pagina Facebook, mostrando due foto con la testa completamente fasciata.

LEGGI ANCHE -> Il direttore sanitario dello Spallanzani, Vaia: “Nessuna nuova ondata, vinceremo la battaglia”

“Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente” ha scritto Gallera. “Oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferriata metallica. Nessun problema neurologico, però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l’efficienza e i medici e gli infermieri del PS di Lavagna per la professionalità e la disponibilità. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione, speriamo senza problemi e conseguenze“.

Covid, stabili i contagi in Lombardia

L’assessore Gallera anche se in vacanza era comunque aggiornato in tempo reale sulla situazione contagi in Lombardia. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati +61 casi positivi, 3 decessi e 38 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 97.225 contagi, 16.840 morti e 75.163 guariti.

LEGGI ANCHE —–> Impennata di contagi in Puglia, 5 sono gravi

La provincia con il maggior incremento registrato ad eccezione della città metropolitana di Milano – 25 nuovi contagi da coronavirus, di cui 15 relativi al solo capoluogo – risulta essere quelle di Brescia con 9 casi registrati nelle ultime 24 ore.

Seguono Bergamo e Monza con 5 casi ciascuna, Mantova con 3 casi, Lecco e Varese con 2 contagi cadauna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter