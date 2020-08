Fedro del Grande Fratello, com’è oggi: l’incredibile cambiamento – FOTO

Fedro Francioni ha partecipato al Grande Fratello 3 nel 2003. All’interno della casa più chiacchierata della TV era uno dei più amati soprattutto tra il pubblico del piccolo schermo

Dopo la partecipazione all’edizione del 2003 del Grande Fratello, Fedro Francioni è scomparso dal mondo della televisione. Nella casa più chiacchierata del piccolo schermo era uno dei concorrenti più amati anche se per un lutto in famiglia dovette abbandonare il programma in anticipo. A vincere la terza edizione del GF fu Floriana Secondi ma quell’anno il reality show è ricordato per aver dato il via ad attori diventati poi famosi e a personaggi noti del mondo dello spettacolo, primi tra tutti Luca Argentero e Pasquale Laricchia. Fedro prese una cotta per la riccia di quell’edizione del GF, Angela Sozzi. A distanza di 17 anni dalla sua partecipazione al reality show Fedro Francioni è tornato in televisione nel salotto di Barbara D’Urso a parlare di sé. L’ex concorrente è molto cambiato rispetto a come il pubblico lo ricorda nella casa, ora ha una lunga barba ed è dimagrito tanto.

Fedro Francioni oggi: la lunga barba e i molti chili in meno