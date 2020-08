Elisabetta Canalis, paradisiaca in spiaggia: il microcostume da impazzire – FOTO

Elisabetta Canalis dopo la lunga vacanza sarda ritorna nella sua Los Angeles e condivide alcuni scatti al molo di Manhattan Beach da togliere il fiato

Sono tre le ex veline che quest’estate hanno fatto ritorno in Sardegna per trascorrere le vacanze estive, sono Melissa Satta, Giorgia Palmas ed Elisabetta Canalis.

La bella Elisabetta è arrivata da Los Angeles insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri per trascorrere alcune settimane in piena serenità e far conoscere alla figlia la sua amata terra d’origine. Elisabetta ha dato modo ai suoi numerosi follower sui social di seguire passo passo le sue giornate: tra escursioni in catamarano, allenamenti in palestra e workout, ma anche tintarella al mare in cui ha sfoggiato coloratissimi bikini e costumi interi che hanno però sempre messo in perfetto risalto il suo fisico statuario.

Anche per lei è però giunto il momento di fare ritorno a Los Angeles dove il marito svolge l’attività di chirurgo ortopedico e lei invece è impegnata come responsabile fitness.

Elisabetta come la Paolina Borghese del Canova