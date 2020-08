Hit Parade 1983, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Hit Parade del passato, ecco le canzoni che hanno animato l’estate del 1983. Ve le ricordate tutte? Riscopriamole insieme.

La musica è lo specchio del tempo. Le canzoni che abbiamo ascoltato recano una traccia di chi eravamo, si legano a ricordi indissolubili, rievocano emozioni passate. L’estate 1983 fu ricca di avvenimenti, ma soprattutto di musica. Riscopriamo insieme tutti gli intramontabili singoli di quell’anno!

Hit Parade del passato: tutte le canzoni dell’estate 1983

Il 1983 è uno degli anni di massima tensione tra USA e URSS: in un contesto di continue intimidazioni e manifestazioni di forza, giunge la decisione del “Time” di nominare Regan e Andropov “uomini dell’anno”. L’intento è quello di sottolineare la necessità di uno sforzo congiunto dei due leader politici per il mantenimento degli equilibri del pianeta. La tensione, tuttavia, non scema e a peggiorare la situazione è -nel novembre di quello stesso anno- l’uscita di “The day after”. Il film, messo in onda da ABC, ipotizza un attacco nucleare sul suolo americano ed è talmente ben congegnato e realistico da creare una vera e propria ondata di isteria collettiva.

A dominare gli schermi della tv italiana è il conduttore Enzo Tortora, mentre a livello calcistico la Roma sfiora di poco il sogno della Coppa dei Campioni, capitolando in finale conto l’Amburgo di Magath. Il 21 settembre 1983 viene ufficialmente messo in commercio il Motorola DynaTAC 8000X, primo telefono cellulare della storia.

Il fenomeno cinematografico del 1983 è Flashdance e ciò si ripercuote anche sulla Hit Parade: “What a feeling”, canzone di punta del film, rimane in vetta alle classifiche per quasi tutto l’anno. A seguire, “I like Chopin” di Gazebo e “Vamos alla playa”, tra i tormentoni estivi più ascoltati di sempre.

È anche il periodo di massima notorietà dei Mattia Bazar, che sono quarti in classifica con “Vacanze romane”, mentre la felice collaborazione musicale di Paul McCartney e Michael Jackson con “Say, say, say” si aggiudica il quinto posto. Numerosi i singoli di Michael Jackson presenti in classifica, dopo il grande successo dell’album “Thriller” l’anno precedente.

Tra i singoli meno ascoltati di quell’estate, ma consacrati alla storia troviamo “Every breath you take” dei The Police e “Africa” dei Toto. Notevole successo anche per “Vita spericolata” di Vasco Rossi.

