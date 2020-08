Guendalina Tavassi incantevole al mare: in bikini è spettacolare – FOTO

Guendalina Tavassi incantevole al mare: in bikini è spettacolare. L’ultimo scatto dell’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers

Guendalina Tavassi è uno dei personaggi di Instagram più amati e odiati di sempre. Con il suo caratterino frizzante ha sempre saputo distinguersi dagli altri, e per chi non la seguisse sui social, la ricorderà sicuramente per aver partecipato al Grande Fratello e per essere spesso nei salotti di Barbara D’Urso. I suoi litigi con i vari personaggi sono decisamente memorabili, e questo l’ha resa indimenticabile per una miriade di ragioni.

Guendalina Tavassi spettacolare al mare, l’ultimo scatto ha fatto il record di likes su Instagram

Ad esempio, come dimenticare lo scontro tra Guendalina e Cristian Imparato? Quando l’ex cantante ha partecipato al Grande Fratello e ha dichiarato di non essere rifatto in nessun modo, cosa per cui veniva sempre accusato, lei ha raccolto delle prove per dimostrare il contrario. Questo li portò a scontrarsi in un confronto acceso nella casa, dove lei entrò proprio per parlare con lui e rivelargli di sapere tutto riguardo questa sfera della sua vita. I due litigarono tantissimo e varie frasi di quel confronto vengono ricordate ancora oggi dagli utenti del web, che si divertirono molto nel vederli “confrontarsi”.

Guendalina oltre ad essere una donna con un caratterino frizzante, è anche di una bellzza disarmante. Su Instagram ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno e mettono like ad ogni foto che pubblica sui social.