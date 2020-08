Cecilia Rodriguez FOTO del lato B in primo piano: che spettacolo

Cecilia Rodriguez ha condiviso una foto sui social network in cui è di spalle mentre cerca qualcosa in un armadietto della cucina, il lato B è in bella mostra e indossa un costume verde a due pezzi

Cecilia Rodriguez ha postato uno scatto su Instagram in cui è in cucina, probabilmente quella di casa sua, in stile anni ’80, con tanto di frullatore di altri tempi. La bella sorella più piccola di Belen indossa solo un costume verde a due pezzi che mette in risalto il suo lato B dato che è di spalle mentre cerca qualcosa nell’armadietto. Cecilia è fidanzata con Ignazio Moser ma da qualche giorno circolano voci sulla rottura dei due sebbene i due abbiano cercato di mettere a tacere il gossip postando foto in cui sono insieme. Ma tra le foto c’è anche un video in cui Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e amico del fidanzato di Cecilia Rodriguez, dire queste parole: “Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser”. Il post naturalmente ha suscitato un putiferio di voci e commenti di chi afferma che la coppia sia scoppiata.

Lo scatto “bollente” di Cecilia Rodriguez