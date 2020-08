Possibile focolaio in Sardegna: Santo Stefano blindata

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo focolaio quello sull’isola sarda di Santo Stefano, nell’arcipelago de La Maddalena, originatosi nel Resort

L’allarme Covid19 è partito dall’unico Resort presente sull’isola sarda di Santo Stefano: un dipendente, un pianista romano, è stato ricoverato perché presentava sintomatologia tipica da Coronavirus.

Domenica scorsa, il pianista sessantenne presentava tosse, febbre, perdita di gusto e di olfatto ed è ha immediatamente sospettato il contagio. A dare l’allarme, lo stesso uomo che ha allertato il medico e, quindi, il servizio sanitario regionale per l’osservazione del caso. Il pianista è stato dapprima isolato in una stanza, poi trasferito nell’ospedale di Sassari e interrogato per ricostruire la cerchia con cui sarebbe entrato in contatto.

Il team di esperti sanitari ha agito tempestivamente al fine di tutelare i turisti presenti sull’isola; tutti comunque sono stati sottoposti al tampone.

Potrebbe interessarti anche >>> COVID, IL VIROLOGO: “LA CARICA VIRALE È AUMENTATA E L’ETÀ MEDIA SI È ABBASSATA”

Quarantena di ventiquattro ore sull’isola di Santo Stefano: con l’esito dei tamponi si deciderà il da farsi

Il pericolo Covid19 non si arresta purtroppo e sull’isola sarda ben 450 turisti sono stati sottoposti ad una quarantena di ventiquattro ore; tutti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e potranno circolare esclusivamente all’interno del Resort da cui è partito l’allarme.

La misura cautelativa si è resa necessaria a seguito del ricovero di un dipendente del Resort, presso l’ospedale di Sassari, che presentava i sintomi tipici del Coronavirus. I turisti, tutti sottoposti al tampone, attendono l’esito prima di conoscere quali saranno gli sviluppi successivi.

Intanto, la stessa isoletta è off limits, sia in entrata che in uscita, per cercare di contenere il più possibile eventuali altri contagi. Attesi per oggi i risultati dei tamponi; quindi, i necessari interventi.

Ti potrebbe interessare anche >>> COVID | FESTIVAL IN PISCINA, IN MIGLIAIA SENZA MASCHERINE NÉ DISTANZIAMENTO