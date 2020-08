Dramma per Anna Tatangelo e la sua famiglia: “Ora è in ospedale”

La signora Palmira, mamma di Anna Tatangelo, ha riportato una frattura scomposta. L’incidente domestico lunedì nella villetta di Sora

Infortunio domestico per la signora Palmira Tatangelo, madre della cantante Anna. La donna è caduta ieri pomeriggio nel suo appartamento di Sora – scrive l’Ansa – e nell’impatto ha riportato la frattura della mandibola e una lieve commozione cerebrale.

La signora è stata soccorsa immediatamente dai figli e dal marito Dante che erano con lei, i quali hanno anche chiamato subito i soccorsi. Palmira è stata trasferita in una struttura di Roma specializzata in interventi maxillo-facciali, i medici fanno sapere che le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione, anche se resta comunque in ospedale sotto osservazione.

Anna Tatangelo non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione pubblica ma preferisce restare con la sua famiglia per supportare la madre in ospedale.

Nuova vita per Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi