Laura Pausini: 4 scatti, nell’ultima FOTO shorts bollenti

Laura Pausini ha fatto un mini servizio fotografico per “una cosa che vi racconterò”, così come ha scritto la stessa cantante sul proprio profilo Instagram. Le quattro foto sono state scattate stamattina e nell’ultima proprio come scrive appare la sua cagnolina bianca. In questa immagine la Pausini come nelle altre indossa una bellissima camicia colorata stile indiani d’america e sotto si vede il suo reggiseno bordeaux. Ha anche un paio di shorts molto carini e soprattutto corti e stivali stile cavallerizza. La star internazionale è tornata a casa dopo aver trascorso qualche giorno a cavallo di ferragosto in montagna sulle Dolomiti insieme al suo Paolo e alla sua Paola. La cantante emiliana ha condiviso sui social qualche foto come quella di tre giorni fa in cui ci sono tutti e tre abbracciati con la piccola sulle spalle del papà. Un quadretto di famiglia davvero molto solare in cui molti hanno notato la pazzesca somiglianza della bambina di 7 anni con sua madre. Davvero molto simili: lo stesso sorriso felice e coinvolgente e gli stessi occhi grandi che esprimono allegria e serenità.

Le quattro foto di Laura Pausini: mini servizio fotografico