Ursula Corbero al tramonto resta solo in perizoma, la FOTO bollente

Ursula Corbero, la bellissima attrice de La Casa di Carta, lascia a bocca aperta i suoi numerosissimi fan con una foto in perizoma pubblicata su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Madriz tq 🌹 Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) in data: 18 Ago 2020 alle ore 9:23 PDT

Ursula Corbero continua a far man bassa di follower su Instagram. Sono ben 20,4 milioni gli utenti che seguono quotidianamente la bellissima spagnola. Pochi giorni fa l’attrice ha reso noto di aver fatto ritorno sui set per registrare una nuova edizione de La Casa di Carta. Stiamo parlando della famosissima serie televisiva ambientata a Madrid che viene trasmessa in streaming su Netflix.

In preparazione quella che dovrebbe essere la quinta e ultima stagione. Una ripartenza quindi, visto che le registrazioni erano già partite e si erano interrotte per via del lockdown. Quanto a Ursula, che nella Serie interpreta il ruolo di Tokyo, spesso sui social network stupisce i suoi ammiratori con foto molto piccanti.

Ursula Corbero in perizoma | Fan scatenati su Instagram