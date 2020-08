Alessandra Amoroso, bikini da urlo in versione equilibrista – FOTO

Protagonista indiscussa dell’estate, Alessandra Amoroso fa impazzire i fan con le sue canzoni, ma anche con la sua indiscutibile bellezza.

È ormai da anni la protagonista dell’estate. Dopo “Mambo Salentino”, Alessandra Amoroso è tornata a far ballare i suoi fan e lo ha fatto con una fortunatissima hit estiva, in collaborazione con i Boomdabash. La loro “Karaoke” è, ad oggi, la canzone più ascoltata della Hit Parade 2020. Nel frattempo la cantante, salita alla ribalta nel 2009 grazie al contest musicale di Maria De Filippi, trascorre le vacanze nella sua terra natia. Dalla Puglia, l’Amoroso condivide un’incantevole foto che la ritrae intenta a compiere giochi da equilibrista. Clicca su “successivo” per vederla!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fedez difende una sua vecchia fiamma sui social – FOTO

Alessandra Amoroso, aspirante equilibrista