Antonella Mosetti, shorts cortissimi e top rosa: che bellezza- FOTO

Antonella Mosetti bellissima vestita da pin up. Pioggia di like su Instagram per la sua ultima foto in short inguinali. Bellissima.

Per Antonella Mosetti sembra che il tempo si sia fermato. A 45 anni è più bella che mai, e non disdegna di mostrare il suo corpo mozzafiato sui social.

Classe 1975, la Mosetti è diventata famosa negli anni 90 per essere stata una delle tante ragazze di Non è la Rai, trasmissione televisiva ideata da Gianni Boncompagni che ha fatto sognare generazioni di italiani.

Fin dall’esordio Antonella è stata apprezzata dal pubblico del Bel Paese per la sua bellezza mediterranea e il suo sorriso coinvolgente. Così, ha cominciato a far carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi programmi, serie tv e film, come la nota pellicola C’era un cinese in coma di Carlo Verdone.

Antonella Mosetti oggi: più bella che mai