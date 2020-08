Cambio vita per il principe Carlo. Nuovi programmi legati alla corona?

Il principe Carlo lascia l’azienda agricola biologica che gestisce da 35 anni e per gli esperti la ragione è chiara. Il primogenito di Elisabetta si prepara a diventare re?

Il principe Carlo d’Inghilterra ha messo da parte vanga, stivali e germogli, infatti come confermato da Clarence House, non rinnoverà il contratto di affitto del terreno nel Gloucestershire che usava da trentacinque anni per la fattoria biologica di cui è sempre andato fiero.

LEGGI ANCHE -> Giorgia la cantante fa scalpore, sui social senza reggiseno – FOTO

I tabloid inglesi hanno comunicato la messa in vendita ad un privato della sua azienda agricola biologica di 400 ettari – la Duchy Home Farm – la fattoria che si trova all’interno dei giardini di Highgrove House, la residenza di campagna dei duchi di Cornovaglia.

Il principe nella fattoria ha dato vita alla sua prima linea di prodotti interamente biologici (Duchy Originals) che oggi viene venduta nei migliori supermercati e negozi della Gran Bretagna, con profitti netti registrati di circa tre milioni di sterline l’anno, ovvero 3,4 milioni di euro.

Un portavoce della casa reale spiega però che il principe del Galles continuerà a coltivare in modo biologico a Sandringham, piccola tenuta che ora guida al posto del padre Filippo.

Il principe Carlo nuovo erede al trono?

Da mesi si vocifera che il principe Carlo sia vicino all’incoronazione e questa mossa “avventata” sembra annunciare qualche cambiamento nell’aria.

L’emergenza Covid sembra abbia rivoluzionato anche i piani della monarchia inglese, e se finora si era creduto che il prossimo successore della regina Elisabetta potesse essere il nipote William, ora lo scenario sembra essere cambiato.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali a Capri, foto bellissime e lei è stupenda

La regina madre ormai ha 94 anni e anche se tutti la vedono come la “Regina di ferro” anche lei inizia ad essere sempre più isolata e con l’emergenza sanitaria in atto la monarchia ha bisogno di un regnante attivo.

Il principe Carlo sembra essere la soluzione più probabile per l’avvicendamento al trono, anche se non sono esclusi colpi di scena con Carlo che potrebbe, all’ultimo, chiamarsi fuori e permettere al figlio William di salire sul trono al suo posto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter