Viviana Parisi, lo strazio del padre sulla bara di Gioele

Trovati i resti di un bambino compatibile al 99% con quelli di Gioele. Lo strazio del padre Daniele Mondello alla vista del feretro del piccolo

Sembra che il caso Parisi che sta tenendo col fiato sospeso tutta l’Italia dal 3 agosto abbia un epilogo, ma dei peggiori. Il piccolo Gioele di 4 anni disperso da quando la mamma lo ha condotto a 100 km di distanza da casa, in provincia di Messina, è stato ritrovato stamane.

Viviana Parisi è stata trovata morta nella vegetazione non lontano da un locale tratto dell’autostrada mentre del piccolo non si è saputo niente fino ad oggi. La segnalazione è arrivata da un carabiniere in congedo, Giuseppe Di Bello, 55 anni, che si era offerto volontario per perlustrare l’area insieme alle altre forze impegnate da giorni nei sopralluoghi della zona intorno a cui è stata rinvenuta la madre.

LEGGI ANCHE -> Travolto e ucciso sulla statale, muore giovane ragazzo

Gli investigatori hanno trovato resti ossei e tracce di una magliettina. Per il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, si tratta di “resti umani che sono compatibili al 99% con quelli di Gioele” anche se per avere l’assoluta certezza bisognerà attendere l’esito dell’autopsia sui resti.

Il corpo del piccolo, secondo prime indiscrezioni, è stato mutilato dagli animali selvatici della zona, probabilmente cani o maiali, che poi lo hanno trascinato all’interno della boscaglia, a molti metri di distanza dal traliccio dove è stata trovata senza vita Viviana. “Il tronco ritrovato dista circa 400-500 metri in linea d’aria dalla zona in cui stata trovata la donna”, spiegano gli investigatori. Poco più in là è stata trovata la testa.

Lo strazio del padre Daniele Mondello davanti alla bara di Gioele

La disperazione di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele Mondello che si protrae davanti alla bara contenente i resti ritrovati a Caronia stanno passando su tutte le emittenti televisive in queste ore. Le immagini sono strazianti: un padre che ha sperato fino all’ultimo di ritrovare vivo il figlio, che si è commosso ripetutamente appello dopo appello per poter ritrovare almeno lui vivo.

I nonni Paterni del piccolo Gioele, Letterio Mondello e la moglie, hanno raggiunto il luogo del ritrovamento del corpo senza arti e senza testa. Daniele, il papà di Gioele, invece dopo avere parlato con i poliziotti, ha preferito non raggiungere il luogo.

I resti ritrovati nei pressi del cavalcavia di Caronia sono compatibili con quelli di un bambino dell’età di Gioele Mondello. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dalle autorità. I resti ossei – una parte del tronco e della testa e alcuni arti – sono stati ricomposti e trasportati all’istituto di medicina legale di Messina per l’autopsia.

LEGGI ANCHE -> Crema, donna scomparsa. Il mistero di Ferragosto

“Ci siamo fatti delle ipotesi su quanto sia successo, se ne sono rafforzate alcune ne abbiamo scartate delle altre“, ha detto, in merito alla vicenda, il procuratore di Patti Angelo Cavallo. “Perdono quota piste riconducibili ad ambiti familiari. Ma lasciateci lavorare e fare tutti i ragionamenti del caso. Molte ipotesi restano ancora in piedi, dobbiamo lavorare e riflettere“, ha aggiunto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter