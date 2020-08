Emma Marrone, l’annuncio che i fan stavano aspettando – FOTO

Novità in arrivo per Emma Marrone che nel frattempo però continua la sua vacanza nel Salento. L’annuncio oggi del suo nuovo singolo “Latina”

Visualizza questo post su Instagram DOMANI ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 18 Ago 2020 alle ore 3:23 PDT

Continua la vacanza da single Emma Marrone, la cantante pop rock made in Italy, amatissima soprattutto da gli under 30, che ha scalato la vetta del successo con il suo motivo “Amami”.

Emma si sta godendo un relax tutto mare, sole e buona cucina tra il suo Salento e Capri, circondata da amici con cui sta condividendo le sue giornate in spensieratezza. È di ieri il tuffo fatto dal motoscafo che ha incantato tutti: la bella rocker si è avventurata in un tuffo in mare dalla barca con un’esecuzione perfetta ma una volta arrivata in acqua si è anche sbrigata a risalire: acqua troppo fredda o troppo profonda?

Quest’anno si sta rivelando molto migliore delle previsioni iniziali per la cantante. Prima novità tra tutte X Factor 2020, il reality show canoro di Sky che quest’anno vede una giuria completamente rinnovata con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Seconda novità per Emma il nuovo singolo che arricchirà presto l’album Fortuna uscito ad ottobre 2019 e che solo lo scorso 25 luglio annunciava silenziosamente ai suoi fan. Oggi è giunto il momento tanto atteso con la notizia condivisa sulla sua pagina Instagram.

“Latina”, l’annuncio che fa impazzire i fan di Emma