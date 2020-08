Justine Mattera, abito lungo e una posa sensuale che cattura tutti – FOTO

Justine Mattera pubblica su Instagram una foto con uno splendido abito verde che ben si sposa con il suo incarnato, i fan sono ammirati per la bellezza

Justine Mattera dopo i giorni di vacanza a Le Cale d’Otranto in Puglia in cui ha trascorso un periodo di riposo con la sua famiglia, da qualche settimana è tornata per iniziare la stagione nel migliore dei modi. Per lei lo sport è essenziale nella vita e si vede visto che quotidianamente si allena, praticando la corsa e il nuoto in piscina.

Attualmente si trova a Livigno dove si sta allenando con il Triathlon per la gara di Civitanova Marche che si terrà il 6 settembre. Qualche giorno fa ha pubblicato un lungo post in cui spiega la sua scelta da alcuni considerata “strana”:

“Ho sempre fatto il mare in agosto in famiglia, rigorosamente in Italia ma nel deep Sud (😍). Quest’anno ho deciso di dedicare agosto allo sport in famiglia, in montagna, in Lombardia. Mio marito e miei figli sono forti ciclisti (“mi tirano il collo” è un eufemismo), ma io faccio #Triathlon. Ho la fortuna di avere due coach straordinari, @ivanristi @fontello che fanno il camp di allenamento più gettonato, duro ed ambito, il #TrainSmart a Livigno. Sold out quasi subito (quest’anno col Covid erano limitati a 25 persone), il Trainsmart Camp consiste di 10 gg di (duri) allenamenti mirati. Non si scherza! È il terzo anno qua a Livigno per loro ed @ivanristi mi conferma che sarebbe difficile trovare posto più adatto – dagli alberghi sportivi #alpenvillage (dove stanno la maggior parte dei partecipanti) e @amerikanlivigno (dove sto io che sono venuta con tutta la famiglia), la piscina @aquagranda, le gallerie (per la bici pazzesche, pianura in altura) e le salite (Stelvio, Gavia, Bernina Foscagno, Forcola, Mortirolo), poi i numerosi trail. E ovviamente (mai sottovalutare la nutrizione) si mangia da Dio. Se sopravvivo questi 10 gg sarò in forma come mai prima… E pronta per la @civitanovatriathlon del 6 Settembre!”

In lungo Justine Mattera incanta per classe e sensualità