Crema, donna scomparsa. Il mistero di Ferragosto

Sabrina Beccalli, donna scomparsa a Crema il giorno di Ferragosto. Fermo per omicidio e distruzione di cadavere. Cosa è successo

Novità sulla vicenda di Sabrina Beccalli, la donna di 39 anni scomparsa a Crema la mattina di Ferragosto. C’è un fermo di omicidio e distruzione di cadavere del caso. L’auto della vittima è stata ritrovata bruciata in una frazione della città. Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno interrogato un uomo indicato dai testimoni come la persona alla guida dell’auto. Dopo varie ipotesi, testimonianze e investigazioni del caso, in tarda serata, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associata alla casa circondariale di Cremona. L’indagato per adesso si avvale della facoltà di non rispondere.

Crema, la vicenda di Sabrina Beccalli