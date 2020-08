Campania, contagi in aumento e De Luca attacca chi ha scelto l’estero

Allarme contagi in aumento in Campania, in gran parte provocati dai rientri dai paesi con il picco dei contagi. Il governatore lancia l’allarme

I contagi in Campania sono in aumento da giorni. Il dato inconfutabile è che la gran parte derivano da persone rientrate dalle vacanze dai paesi che vivono un momento di picco dei contagi. Si tratta di Croazia, Grecia, Malta, Spagna. Il governatore campano lancia cosaì l’allarme concentrandosi sui comportamenti di coloro che stanno rientrando da questi paesi al loro ritorno. Già per scongiurare mancate dichiarazioni all’Asl di competenza, la Regione aveva deciso una settimana fa di multare con 1000 euro la mancata denuncia. La situazione, tuttavia, non sembra migliorare e così, De Luca, ha deciso di alzare la guardia con i toni. “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna. La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità” ha dichiarato De Luca. “È intollerabile la totale indifferenza a questi doveri. Tanto più nel momento in cui vengono colpiti centinaia di concittadini al di sotto dei 35 anni e alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico”.

Leggi anche > Rientri dall’estero, la situazione

Campania, salgono i contagi

In effetti va osservato che il senso di responsabilità è necessario, altrimenti diveta tutto più difficile da gestire e si mettono in pericolo le vite dei più deboli. La situazione è ancora gestibile ma già da ora occorre evitare comportamenti irresponsabili e sbagliati. Bisogna giocare d’anticipo per non trovarsi a dover chiudere attività sociali ed economiche.

Il governatore ha inoltre ricordato che alcuni operatori sanitaria sono stati richiamati dalle ferie per provvedere all’aumento della richiesta di tamponi e di ricoveri. E’ in partenza, inoltre l’effettuazione dei tamponi per chi rientra dall’estero anche all’aeroporto di Capodichino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

M.P.