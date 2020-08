Hit Parade 1985, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Hit Parade del passato, ecco le canzoni che hanno animato l’estate del 1985. Ve le ricordate tutte? Riscopriamole insieme.

La musica è lo specchio del tempo. Le canzoni che abbiamo ascoltato recano una traccia di chi eravamo, si legano a ricordi indissolubili, rievocano emozioni passate. Il 1985 fu un anno ricco di grande solidarietà, riversatasi nel proliferare di grandi progetti musicale. Riscopriamo insieme tutti i grandi successi di quell’estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hit Parade 1984, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Hit Parade del passato, tutte le canzoni dell’estate 1985

Anni densi di avvenimenti quelli dei decenni ’80/’90. Il 1985 si caratterizzò per la più imponente ondata di freddo che l’Italia ricordi, con un clima che in alcune zone arrivò fino a -25°. Ciò avveniva sullo sfondo di una costante tensione politica e sociale, alimentata da attentati mafiosi e connivenza istituzionale. Tra gli eventi più eclatanti di quell’anno, il sequestro della nave da crociera Achille Lauro, da parte di un commando palestinese. Macchiata di sangue, anche la prima Champions League bianconera:la Juventus trionfò per 1 a 0 sul Liverpool, ma poco prima dell’inizio della partita la violenza incontrollata degli hooligan provocò il crollo di una delle gradinate. L’evento, che provocò 39 morti e più di 600 feriti, è noto tutt’oggi come Strage dell’Heysel.

Quell’anno al cinema trionfò “Amadeus”, ma un grande successo fu registrato anche dall’avveniristico “Ritorno al futuro”. Contemporaneamente, in Giappone nasceva Super Mario Bros, videogioco destinato ad una fama planetaria e duratura.

La canzone simbolo del 1985 fu “We Are The World”, prodotta da un cast stellare per sostenere la lotta alla povertà nel continente africano. Il brano vide la partecipazioni di nomi della musica statunitense del calibro di Micheal Jackson, Diana Ross e Stevie Wonder. Seconda in classifica, una giovanissima Madonna con “Into the groove”. La cantante italo-americana spopolò anche con il singolo “Like a vergine”, piazzatosi settantesimo. A seguire i Duran Duran, terzi e quarti con i brani “The wild boys” e “A View to a kill”.

Tra i singoli italiani più ascoltati, “Se m’innamoro” dei Ricchi e i Poveri (vincitrice del Festival di Sanremo) e la malinconica “L’estate sta finendo” (vincitrice del Festivalbar). Grande trionfo anche per “Questione di feeling”, di Mina e Riccardo Cocciante.

Ma la lista delle hit del 1985 non si esaurisce qui: risalgono infatti a quell’anno alcune tra le canzoni più famose di sempre. Tra queste “You spin me round (like a record)” dei Dead or Alive e due importanti singoli che sarebbero arrivati nel periodo invernale: “Do they know it’s Christmas time?”, prodotta a sostegno di una crisi in Etiopia, e la famosissima “Last Christmas” degli Wham!.

Ciò che più di tutti segnò il panorama musicale del 1985 fu, però, il grande ritorno dei Queen. Ospiti allo spettacolare Live Aid, l’evento di beneficienza di Londra, la band del secolo incantò il pubblico con una performance di 20 minuti, consacrata alla storia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hit Parade 1983, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter