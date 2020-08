Coronavirus, in Lombardia i casi tornano verso quota 100

Coronavirus, aumenti anche in Lombardia: i casi tornano a sfiorare quota 100: con quasi il doppio dei tamponi. Sono 4 i decessi

L’andamento continua a preoccupare un po’ in tutta Italia. Anche in Lombardia tornano ad aumentare di scatto. Sono 91 rispetto al calo delle ultime settimane. Ieri erano 50 e i decessi sono stati invece quattro. Si registra un incremento interessante per quanto riguarda il numero di tamponi: +9.000. Ieri erano stati +5.548. Rimangono invece stabili i ricoveri in terapia intensiva: 14 in tutta la Regione lombarda. Una persona in più invece, nei ricoveri: 151 in totale. Per quanto riguarda la divisione in province, a Milano i nuovi casi sono 23, di cui 16 a Milano città. Crescita anche nella provincia di Brescia: +19.

Coronavirus, situazione in Lombardia

Nella giornata di ieri si è registrato il nuovo numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza: sono 254.636 con un incremento di 401 casi per ieri. Sempre ieri, stabili i ricoveri in terapia intensiva (0) che a ieri contavano 58 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 204.142 con un incremento di 174 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 5 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 35.405.

Questi invece i casi di Coronavirus suddivisi per provincia per quanto riguarda la Regione Lombardia nella giornata di oggi:

Milano (+23) di cui +16 a Milano città

(+23) di cui +16 a Bergamo (+13)

(+13) Cremona (+2)

(+2) Brescia (+19)

(+19) Mantova (+2)

(+2) Varese (+6)

(+6) Como (+3)

(+3) Monza e Brianza (+8)

(+8) Lodi (+2)

(+2) Sondrio (+2)

(+2) Pavia (+3)

(+3) Lecco (+8)

