Covid 19, calciatore di Serie A colpito dal virus

Un calciatore di una squadra di Serie A è risultato positivo al Covid 19: lo ha annunciato lui stesso tramite un video pubblicato sui propri profili social

Giocatore della Roma risultato positivo al Covid 19. Si tratta di Antonio Mirante. Il portiere della rosa capitolina si trova in isolamento ed è in buone condizioni. Lo ha confermato proprio l’estremo difensore giallorosso tramite video pubblicato sui propri profili social.

“Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test di Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio“.

Covid 19, Mirante in isolamento | Ieri due giocatori della Roma risultati positivi