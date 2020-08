Diletta Leotta. “Vi svelo cosa c’è tra me e Ibra”

Diletta Leotta non vuole più tacere. Tramite i suoi portavoce fa sapere a media la verità sul tanto chiacchierato flirt con Zlatan Ibrahimovic.

Lei bellissima a single da poco. Lui calciatore di fama internazionale, sposato. Sembra l’inizio perfetto di un succoso gossip da gettare in pasto alle riviste più accanite.

Ma qual è la verità sul rapporto tra Diletta e Ibra? Le indiscrezioni sono state diffuse dal settimanale Chi. A insospettire è stata la palese complicità dei due nei video dell’app di fitness di cui sono ambassador.

Si aggiunga la presenza di entrambi ad una cena tra amici a Milano. Infine Zlatan e Diletta sono stati avvistati in Costa Smeralda.

Cosa c’è, davvero, tra i due?

Ma la Leotta, stufa di leggere illazioni sul loro rapporto decide di parlare. E lo fa tramite i suoi rappresentanti: «Non vi è alcun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due, a parte una collaborazione professionale».

Con questa dichiarazione la conduttrice e showgirl ha messo a tacere tutti. D’altra parte è vero che Ibra si trova in Costa Smeralda, ma con moglie e figli a seguito: il calciatore e la sua famiglia si stanno godendo una vacanza a cinque stelle a bordo di un yacht tra la Costa Azzurra e la Sardegna.

Anche Diletta Leotta non rinuncia a rilassarsi. In compagnia delle sue amiche sta trascorrendo un’estate all’insegna della spensieratezza tra gita in barca, Tik tok e bagni nelle acque trasparenti dell’isola.

