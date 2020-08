Dondola la figlia a testa in giù: «I bambini vanno trattati come le scimmie». Arrestato

Dondola la figlia neonata a testa in giù. «I bambini vanno trattati come le scimmie» arrestato influencer russo.

«I bambini vanno trattati come le scimmie». Con queste parole l’influencer russo Igor Karvtasov si fa riprendere su Instagram mentre fa dondolare a testa in giu la figlia appena nata, tenendola a penzoloni per una gamba.

Un’immagine sconcertante, che ha preoccupato i follower. Sembra, infatti, cheil video sia stato segnalato alle autorità, e le cose si sono messe male per Igor.

L’uomo è stato arrestato dalla polizia. Al momento dell’arresto, il 35enne ha opposto resistenza, convinto di non aver fatto nulla di male. Ad essere fermata con lui la moglie, Darya Getmanskaya: l’influencer si trova in custodia cautelare per dieci giorni.

Arrestato per maltrattamenti: fermata anche la madre

Non finisce qui. Il gesto estremo ha messo in allarme le autorità: il giudice sta riflettendo se togliere alla coppia la patri potestà.

Dopo l’arresto, Igor ha ammesso il gesto ed ha affermato: «Questa è la mio opinione su come vanno trattati i bambini, e va rispettata. I piccoli vanno trattati un po’ come le scimmie, che sono animali molto agili da cui l’uomo discende».

E continua: «Abbiamo bisogno di sviluppare certe abilità dai primi mesi di vita, e quello che ho fatto aiuta una formazione corretta delle ossa, con le articolazioni e i legamenti che diventano più mobili e flessibili».

Dopo l’accaduto la piccola è stata portata in ospedale per degli accertamenti.

