La splendida Katia Pedrotti ha una vita meravigliosa accanto al suo Ascanio Pacelli. Ed oggi lei è rimasta sostanzialmente uguale ai tempi del Grande Fratello 3.

Ce la ricordiamo bellissima e giovanissima nei primi anni 2000, in quella che fu una delle primissime edizioni del Grande Fratello. Ma Katia Pedrotti, a parte qualche cambiamento marginale inevitabile dovuto al passare del tempo, è sostanzialmente rimasta la stessa. Bellissima anche oggi, e con un aspetto di freschezza e di limpidità, come fosse una rosa di campo.

La 41enne cresciuta in provincia di Sondrio ma nata a Milano, corteggiata in quella edizione del GF da Ascanio Pacelli, ha finito poi con lo sposare quest’ultimo. Ed il loro amore è ormai longevo e resistente. Il si all’altare arrivò già nel 2005, con il loro matrimonio che da allora procede a gonfie vele. I due si amano tantissimo e hanno anche degli account ufficiali sui social, molto seguiti. Sulla loro pagina Facebook apprendiamo di un recente viaggio compiuto in Danimarca, in totale serenità.

Katia Pedrotti, lei è sempre bellissima

La coppia ha avuto due figli fino ad ora. Nel 2007 Katia ha dato ad Ascanio Matilde. Poi nel 2014 è nato Tancredi. E la famigliola vive in tutta felicità a Roma, tra i vari impegni di lavoro ed il tempo libero, intramezzato da un viaggio e l’altro.

