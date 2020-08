Muore nel suo pub a 50 anni: trovato per terra dai dipendenti

A Treviso muore il titolare di un pub a 50 anni, trovato dai suoi dipendenti

A Treviso nel pub St. Thomas’s Gate, in viale Vittorio Veneto è stato trovato morto il proprietario Stefano Guizzon a 50 anni. A trovarlo per terra senza vita è stato un suo dipendente che era arrivato al pub per l’apertura serale. Dopo averlo visto a terra, il dipendente ha immediatamente allertato i soccorsi e le autorità ma per Stefano non c’era più nulla da fare. Il titolare del pub era già morto, probabilmente a causa di una arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

La morte di Stefano Guizzon lascia un vuoto incolmabile per chi lo conosceva

Stefano lascia una moglie e un figlio di un anno e mezzo. Era originario di Castelfranco in Veneto e gestiva insieme al socio Alberto Vivian, altri locali in zona all’outlet Franciacorta di Brescia. Una morte improvvisa, senza alcun segnale premonitore. Probabilmente un infarto ha stroncato il titolare del pub. L’uomo si è spento martedì all’interno del suo Pub che si trova a pochi passi da San Tomaso.

Era residente a Castagnole e gestiva alcuni bar noti della zona fra cui il bar dell’ospedale San Camillo e i Caffè Vergnano al centro commerciale Panorama di Villorba e all’outlet Franciacorta di Brescia. Inoltre in passato era stato anche gestore del bar bar Castellana che si trova all’interno del centro commerciale del Paese e del bar Plavis di Spresiano. Pertanto era un uomo che sapeva il fatto suo nel mestiere che praticava. Una perdita molto dolorosa.

Distrutti dal dolore la moglie Marta che dovrà crescere il figlio piccolo da sola e il socio Alberto. Era un amante dello tennis ed era amato da tutti familiari, amici e clienti. Saranno in molti che si presenteranno ai funerali non appena sarà fissata la data.

