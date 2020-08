Meravigliosa Anna Falchi oggi come ieri. L’attrice è sempre bella e sensuale come quando da giovanissima si fece conoscere a Miss Italia, che spettacolo.

Mettiamo subito le cose in chiaro: Anna Falchi oggi ha 48 anni. E la cosa va ribadita in quanto ad ammirarla qualcuno farebbe fatica a crederci. Ma l’attrice e volto televisivo, finlandese per parte di madre, conserva lo stesso aspetto di quando si fece notare a fine anni ’80.

In particolare era il 1989 quando si piazzò al secondo posto a Miss Italia, edizione in cui ottenne comunque la fascia di Miss Cinema. Da lì iniziò un percorso professionale che la portò a diventare una modella, ma subito dopo si diede proprio alla recitazione. Poi di strada ne ha fatto, anche in televisione, a teatro ed in radio. E non sono mancate pure delle incursioni nel mondo della musica. Oggi Anna Falchi è rimasta bella come ai tempi. Gli unici dolori sono arrivati in ambito sentimentale, con diverse storie d’amore naufragate e che hanno portato grandi delusioni.

Anna Falchi oggi, bellezza e fascino da sempre intramontabili

Tra i suoi compagni del passato annoveriamo Fiorello, Max Biaggi e Danny Montesi (dal quale ha avuto la bellissima figlia Alyssa, n.d.r.). E poi l’imprenditore Stefano Ricucci, che per un anno, dal 2005 al 2006 è stato suo marito. Questo fu un rapporto che la fece molto soffrire. Ma dal 2012 anche qui finalmente è tutto rose e fiori, grazie all’amore sbocciato con il giornalista ed avvocato Andrea Ruggieri. Tra l’altro nipote di Bruno Vespa.

