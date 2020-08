Stephanie Forrester di Beautiful: come è adesso e cosa fa-FOTO

Susan Flannery era Stephanie Forrester nella soap opera Beautiful e oggi ha 81 anni

Beautiful, la soap americana in testa da più di 30 anni sulle emittenti televisive. In onda dal 1987 fino ad ora. La serie tv è trasmessa in 100 paesi ed è la più seguita in assoluto. Beautiful ha anche guadagnato dei premi importanti. Infatti ha vinto 31 Daytime Emmy Awards, che sono gli Oscar della televisione.

La trama di Beautiful, il cui nome originale è The Bold and the Beautiful, gira intorno alle vicende della ricchissima famiglia Forrester e della loro casa di moda La Forrester Creations. I protagonisti negli anni sono cambiati spesso e sono aumentati, ma i principali sono Eric e Stephanie Forrester e poi i loro figli Ridge, Thorne, Angela, Kristen e Felicia. Ad oggi, nel 2020 a mandare avanti la casa di moda sono i nipoti di Eric e Stephanie. In particolare Steffy e Hope che sono al centro della soap da molti anni ormai, per il triangolo amoroso con Liam Spencer.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Paola Iezzi, 46 anni ma un fisico che lascia senza parole – FOTO

Com’è oggi Susan Flannery, l’attrice storica di Stephanie Forrester in Beautiful

Susan Flannery ha preso parte nello show dal 1987 al 2012, quando il suo personaggio muore lasciando la soap per sempre. Il suo personaggio è stato tra i più amati dal pubblico, perché interpretava una donna forte e di successo ma con le sue fragilità che la contraddistinguevano. Grazie alla serie che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Susan vince per 3 volte il premio Emmy come miglior attrice nella serie drammatica. L’attrice nata nel 1939 ha preso parte anche nella famosa serie tv Dallas e in Il tempo nella nostra vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Wanda Nara, il solito selfie ma il seno in primo piano è sempre uno spettacolo-FOTO

Oggi Susan Flannery appare una donna di 81 anni al naturale, senza nessun rittocchino. Sul suo volto i segni di una vita trascorsa e di una battaglia vinta. Quella contro il tumore al colon che ha colpito l’attrice prima che lasciasse Beautiful. Susan ha sconfitto il male nel 2015 e oggi appare rilassata e bellissima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.