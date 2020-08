Splendida più che mai, ed ogni volta di più: Giorgia Rossi incanta ogni volta che appare in televisione o sui social. E lei vale più di mille Champions League.

Nemmeno una caviglia slogata la ferma: Giorgia Rossi da alcuni giorni si trova a Lisbona, con tanto di tutore applicato. Per un viaggio dettato non da motivi di piacere ma di lavoro. Infatti è lei la protagonista principale di Sport Mediaset, che ci racconterà la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, in programma domenica 23 agosto proprio in Portogallo.

La ‘giorgy’, come si fa chiamare su Instagram, è sempre ineccepibile per preparazione, dizione ed anche capacità di fare dell’umorismo. A questo aggiungiamo anche il suo splendido sorriso e la sua magnifica forma fisica ed il gioco è fatto. Abbiamo davanti a noi il prototipo ideale della donna che qualunque italiano desidera. Bellissima, simpatica ed amante del calcio. Cosa chiedere di meglio?

Giorgia Rossi, bellissima ma soprattutto bravissima