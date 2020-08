Bellissima e felicissima, Francesca Del Taglia conduce una vita che tutti noi vorremmo avere. Eppure non è sempre stato tutto così bello e felice.

Sembra incredibile, ma ancora oggi c’è chi non ha mai sentito parlare almeno una volta di Francesca Del Taglia. Ed il riferimento è a chi frequenta i social network o segue i programmi del pomeriggio di Mediaset. Perché lei è una ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, tra i programmi televisivi più longevi che ci siano in Italia.

Lei ha 31 anni ed è originaria di Firenze. Sposata con Eugenio Colombo, ha come segni particolari quelli di essere bellissima ed anche tatuatissima. La Del Taglia presenta infatti innumerevoli tattoos su tutto il corpo. E se oggi la sua vita è votata alla felicità estrema ed è tutta rose e fiori, va detto che da bambina la sua infanzia non fu affatto semplice. Colpa della separazione dei suoi genitori. A volte, in situazioni simili, capita che un bambino finisca con il legarsi di più all’uno piuttosto che all’altro.

Francesca Del Taglia, la sua vita privata