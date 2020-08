Wanda Nara, il solito selfie ma il seno in primo piano è sempre uno spettacolo-FOTO

Wanda Nara si fa un selfie nella sua casa a Como e appare con un lato A che infiamma Instagram

Visualizza questo post su Instagram Vacaciones en Casa #LagodiComo 🏡 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 19 Ago 2020 alle ore 1:45 PDT

Wanda Nara la moglie del calciatore Mauro Icardi, appare sui social sensuale. La bella argentina si sta godendo le vacanze estive a bordo piscina nella casa sul Lago di Como che il marito ha comprato per lei. La stessa casa dove l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha passato la quarantena con il marito e i figli. Azione contestata dall’ex marito Maxi Lopez, che ha accusato Wanda di aver messo in pericolo i figli facendoli spostare da Parigi a Como. Si trovavano lì per via della squadra in cui gioca Icardi. Tuttavia Wanda Nara ha avuto la meglio dimostrando che non ha commesso nulla di grave. E dopo aver passato la quarantena nell’incantevole casa di lusso a Como, ora ci sta trascorrendo anche parte delle vacanze estive con la famiglia.

La casa sul Lago di Como di Icardi e Wanda è una vera e propria casa dei sogni. La stessa Wanda lo aveva scritto in un post Instagram che ritraeva la casa, e poi aveva ringraziato il marito per averla acquistata. La villa ha una dependance, un grande giardino, dove si trova una bellissima piscina e la darsena.

La vita e carriera di Wanda Nara

Visualizza questo post su Instagram Amo los atardeceres en casa .. #nofilterneeded 🌲 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Ago 2020 alle ore 8:43 PDT

Wanda Nara è diventata famosa per il triangolo amoroso tra l’ex marito Maxi Lopez e quello attuale Mauro Icardi. La storia vuole che Maxi Lopez e Mauro Icardi fossero grandi amici e che il secondo trascorreva molto tempo con la coppia, andava anche in vacanza con loro spesso. A un certo punto pare che Wanda si sia innamorata follemente di Mauro e ha deciso di lasciare il marito, con la quale aveva anche 3 figli. Dopo qualche tempo di frequentazione Wanda e Mauro si sposano e hanno due splendide figlie.

Visualizza questo post su Instagram dinner at home Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 12 Mar 2020 alle ore 1:51 PDT

I punti di vista su questa storia sono molto contrastanti e sono in molti ad accusare la moglie di Icardi di essersi sposata con lui per soldi. Comunque siano le circostanze, la coppia appare sempre molto affiatata e innamorata anche dopo tanti anni insieme.

