Violentata e sequestrata: la notte da incubo di una 40enne

Una donna di 40 anni è stata sequestrata e violentata da un coetaneo in una casa di uno stabile abbandonato: l’uomo è stato arrestato

Durante la notte di Ferragosto una donna di 40 anni è stata violentata da un uomo della sua stessa età. È successo tra sabato e domenica scorsa a Venezia. Mentre la 40enne era con alcuni amici, è stata convinta dall’aggressore con una scusa ad andare a casa sua. Una volta lì, il violentatore avrebbe prima picchiato e tolto i vestiti alla donna per poi abusare di lei sessualmente e non le avrebbe consentito in nessun modo di fuggire. La fuga è avvenuta solo l’indomani, domenica 16 agosto, quando la donna è riuscita a lasciare la casa dell’aggressore (in un palazzo abbandonato) per recarsi in un bar dov’è stata finalmente aiutata e trasportata in ospedale.

La donna che è stata violentata è riuscita a scappare solo il giorno dopo l’aggressione e lo stupro

I carabinieri della stazione di Venezia sono stati allertati, hanno subito avviato le indagini e le ricerche dell’aggressore. Dopo poco le forze dell’ordine hanno identificato il 40enne di origini tunisine attraverso una foto, si sono recati nella sua casa abbandonata in zona Bacini all’Arsenale dove hanno trovato vestiti della vittima di stupro. Per l’uomo sono immediatamente scattate le manette e ora si trova in carcere a Santa Maria Maggiore. Dovrà essere a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza del giudice delle indagini preliminari.

Proprio una notte da incubo per la donna veneziana di 40 anni. Fortunatamente il suo aggressore è finito in manette.

