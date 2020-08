Shaila Gatta, mozzafiato in mezzo al mare, lancia il body challenge – FOTO

La velina Shaila Gatta ha pubblicato una foto che la ritrae in mezzo al mare e in contemporanea lanciato un body challenge, una sfida personale

È pazzesca Shaila Gatta all’interno delle sue foto più recenti pubblicate tramite il proprio profilo Instagram. Non è un caso quindi che il suo account sia stato inondato da utenti che in massa la seguono e ricoprono di ‘like‘ e commenti di apprezzamento ogni suo post. Moltissime persone sono letteralmente stregate dal fascino della velina di Striscia La Notizia. Sta di fatto che il suo cuore è solo per l’ex giocatore Leonardo Blanchard.

La ragazza, originaria di Aversa, in provincia di Caserta, è cresciuta a Napoli. Dalla città partenopea è poi partita facendo conoscere il suo talento a tutta Italia. Non solo qualità nella danza, ma anche tanta bellezza. Infatti la ballerina è apprezzatissima sia all’interno del piccolo che nel web. Basti pensare che il suo profilo su Instagram è seguito da 652mila follower, mentre ogni volta che pubblica un nuovo post, si scatena un tripudio di ‘like‘ e commenti di apprezzamento. E non ha fatto eccezione neanche la foto da lei postata appena 5 ore fa.

Shaila Gatta annuncia una sfida personale – FOTO