Miriam Leone, selfie da capogiro: bellezza e sensualità – FOTO

Miriam Leone è sempre più incantevole: la 35enne ha postato poco fa uno scatto particolarmente bello su Instagram.

Miriam Leone è un’attrice ed ex modella italiana molto apprezzata dal pubblico italiano. La 35enne raggiunse la popolarità vincendo nel 2008 il concorso di bellezza ‘Miss Italia’. La nativa di Catania ha preso parte a film di successo come ‘I soliti idioti – Il film’, ‘Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso’ e ‘La scuola più bella del mondo’, e a fiction come ‘Distretto di Polizia’, ‘Un passo dal cielo’ e ‘Non uccidere’. Miriam è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta 1,3 milioni di follower. La classe 1985, poco fa, ha postato uno scatto particolarmente bello lasciando i fan a bocca aperta.

Il meraviglioso scatto di Miriam Leone