Claudia Ruggeri saluta la Sardegna e mette in mostra il suo lato B – FOTO

Claudia Ruggeri ha condiviso uno scatto sui social network in procinto di lasciare la Sardegna, le vacanze sono finite per la showgirl di Roma

Visualizza questo post su Instagram Breakfast lover ☕🥛🍪 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 20 Ago 2020 alle ore 11:53 PDT

La showgirl Claudia Ruggeri ha pubblicato una foto su Instagram in cui è nel terrazzo della sua casa vacanze in Sardegna a Cala Granu a Portocervo. In primissimo piano c’è il suo lato B, infatti si mostra di spalle con un perizoma che non riesce per niente a contenere le sue grazie. La Ruggeri si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a ‘Avanti un altro’ dove aveva il ruolo della Poliziotta, della Supplente e infine della Miss. Ha poi partecipato al programma ‘Ciao Darwin 8‘ in cui faceva il capitano della squadra degli Umani. Conosciuta sia per la simpatia che per la sua bellezza, la showgirl ha iniziato nel mondo della moda per poi approdare nel 2004 a ‘Domenica In‘. In seguito è entrata nel corpo di ballo proprio del programma di Mediaset ‘Ciao Darwin’.

Claudia Ruggeri: marito e vita privata