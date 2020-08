Fanno sesso sullo scoglio di giorno, vengono ripresi: il video è virale

Una coppia ha fatto sesso in pieno giorno sullo scoglio più alto, chiamato ‘La Sfinge’ a Torre Sant’Andrea a Marina di Melendugno in provincia di Lecce

Hanno scelto lo scenario più in vista, lo scoglio ‘La Sfinge‘ a Torre Sant’Andrea, Marina di Melendugno nel Salento in provincia di Lecce. E hanno optato per un orario per niente discreto, ovvero in pieno giorno. Di certo è impensabile che non abbiamo calcolato che sarebbero stati visti. La loro passione che li ha spinti a fare sesso davanti a tutti è stata più forte di qualsiasi pudore. Un centinaio di persone erano presenti e mai avrebbero immaginato che la loro giornata di mare e sole si sarebbe trasformata nella visione di un film a luci rosse. Tanto che per trasformarlo in un vero e proprio filmato qualcuno ha deciso di riprendere con il proprio smartphone la scena hot e non contento di questo, l’ha poi messa sul web. Il risultato è stato che il video è diventato virale in pochissimo tempo, poche ore. Non si sa però chi siano i due focosi amanti.

LEGGI ANCHE -> Elena Morali, il bacio bollente sott’acqua, che spettacolo – Foto

Nel Salento ci sono stati altri episodi di sesso in pubblico

Il Salento non è nuovo a episodi del genere. In questa calda estate, come mai da più di cento anni a questa parte, altre coppie non hanno resistito alla passione del momento e non curanti delle persone davanti a loro hanno dato adito ai loro spiriti più bollenti. Quello della provincia di Lecce è stato già il terzo episodio nel Salento. Il primo in una discoteca, la Riobo, accanto alla scritta luminosa che c’è sulla pista da ballo.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, la FOTO della mano alla finestra è uno scatto d’autore

Gallipoli invece è stata teatro del secondo episodio. La cittadina pugliese è stata più volte durante gli anni scenario di incontri sessuali in pieno giorno e davanti a un vasto pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter