Elena Morali, il bacio bollente sott’acqua, che spettacolo – Foto

Elena Morali dalla Sardegna catalizza l’attenzione su di sé e il suo fisico mozzafiato. Lato B in primo piano come una vera sirena

Visualizza questo post su Instagram Che spettacolo è la #sardegna ??? Quanto di voi sono qui!!!!!???? Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 10 Ago 2020 alle ore 11:43 PDT

Estate bollente per Elena Morali che nel cuore delle sue vacanze riscalda il web con scatti supersonici. Tocco di bellezza indiscussa e fascino incontenibile lasciano a bocca aperta i fan di Instagram che seguono l’influencer sempre con molto piacere.

La 30enne originaria di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, si è fatta conoscere in televisione per la sua partecipazione ‘La Pupa e il Secchione’, ‘Matricole e Meteore’, in ‘Chiambretti Night’ e a ‘L’Isola dei Famosi’.

Sempre perfetta, in formissima e super bionda. Poi l’esperienza importantissima per lei come conduttrice a ‘Colorado’. Nell’ultimo periodo le sue vicende amorose sono arrivate in tv, dritte nel salotto di Barbara D’Urso, al centro del gossip per la sua chiacchieratissima relazione con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric accusato anche di usarla solo per farsi pubblicità.

I due si sono sposati anche in diretta tv da Zanzibar e anche se ora sono lontani lei ci tiene a far sapere di essere molto gelosa. “Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche… credete davvero che vi possa minimamente calcolare?”. Messaggio chiaro e diretto. Lei si concede il relax e gli scatti che propone però sono da perdere il fiato. Luigi Mario è d’accordo?

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, la FOTO della mano alla finestra è uno scatto d’autore

Elena Morali sirenetta davvero hot a Porto Rotondo

Visualizza questo post su Instagram H2O 💦 #sardinia #sardegna #summervibes Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 20 Ago 2020 alle ore 10:44 PDT

Una sirena strepitosa è Elena Morali. E’ così che possiamo definirla nella sua ultima foto. Uno scatto sott’acqua da infarto quello pubblicato dall’influencer su Instagram. Seguitissima sul social dell’immagine, la bella 30enne sta accendendo l’estate degli italiani con scatti che sono sempre più bollenti.

In un bikini nero strepitoso la fidanzata di Luigi Mario Favoloso manda un bacio a tutti i suoi fan e che bacio. Uno smack bollette che arriva da sott’acqua con un lato B in primo piano che spacca lo schermo di telefonini e tablet.

Forme supersoniche per la bionda che dalla Sardegna catalizza l’attenzione proprio su di sé. Impossibile non guardarla. Dal mare di Porto Rotondo la prorompente Elena sa il fatto suo, bellissima, con i suoi capelli lunghi e biondi ed uno sguardo da pantera sembra una sirena d’altri tempi che tra le acque cristalline del nostro mare accende gli animi.

LEGGI ANCHE -> Sara Croce meravigliosa a Capri, costume da favola e il seno esplode – FOTO

Fan scatenati per lei che la inondano di complimenti ricordandole quanto sia belle e speciale e una marea di like, oltre 31 mila in poche ore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter