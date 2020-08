Ginevra Lamborghini fa un baffo ad Elettra, serie di FOTO disarmanti

Ginevra Lamborghini, la sorella della cantante Elettra ha condiviso sui social network quattro immagini dove appare in pose sensuali

Ginevra Lamborghini ha condiviso quattro scatti su Instagram Stories in cui appare in pose molto sexy mentre è al mare con un’amica. Indossa un costume due pezzi azzurro ed è più in forma che mai. Nella foto qui sopra è seduta e si scatta un selfie, in cui decide di apparire molto seria con i capelli sul viso. Nel secondo scatto riprende il suo bel pancino piatto e inquadra anche il tatuaggio che ha sulla coscia destra, un uomo della mitologia orientale. Nella terza foto, appare al contrario, stesa e in mostra oltre ai suoi tatuaggi si intravedono le forme, un lato A e un lato B perfetti. Nell’ultima foto della sua story su Instagram è con la sua bella amica, entrambe stese a prendere il sole che le bacia.

Gli altri 3 scatti di Ginevra Lamborghini

La Lamborghini junior lavora nell’azienda di famiglia ed è una grande appassionata di moda. I suoi ammiratori su Instagram, ben 44 mila e 600, la seguono con entusiasmo sia per quanto riguarda la sua bellezza che per i suoi outfit sempre impeccabili. Ginevra ha infatti studiato Culture e Tecniche del Fashion a Milano dopo la laurea sempre conseguita nel capoluogo lombardo in Scienze e Relazioni Internazionali e Diplomatiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La Lamborghini è nata a Bologna ed è del segno della Bilancia, è nata infatti il 25 settembre 1994 e ha quindi 25 anni. In comune con sua sorella Elettra ha la passione per la musica. Ha regalato infatti splendide cover ai suoi follower su Instagram.

