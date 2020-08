Una donna va a correre poi partorisce in casa e spiega come tutto quanto sia accaduto in maniera improvvisa. Al punto da agire senza alcuna assistenza.

Una donna partorisce in casa dopo avere fatto jogging. Il tutto è successo dopo diversi minuti da quando Charlotte Wheeler-Smith si era messa in marcia, come fatto tante altre volte per restare in perfetta forma fisica. Questa vicenda arriva dall’Olanda, con lei che è una 31enne in carriera, avvocatessa di nazionalità inglese ma che vive ad Amsterdam.

Charlotte aveva percorso già 7 km quando è caduta preda di forti dolori addominali. Sulle prime aveva pensato a dei crampi, un fenomeno più o meno normale quando si compie attività sportiva prolungata. Ma la sua era stata una corsetta non molto intensa come ritmo, e nemmeno in quanto a chilometri fatti. No, c’era dell’altro, anche perché il dolore fisico avvertito era molto più forte. Così Charlotte ha deciso di farsi ricoverare in ospedale, dopo che neppure la diagnosi del suo medico genetico era servita.

Partorisce in casa, Charlotte fa tutto da sola: “Non sapevo di essere incinta”

Quest’ultimo aveva pensato a dei semplici gas intestinali. Ma neppure il tempo di pensare a quale ospedale rivolgersi, che Charlotte ha sentito dell’umido tra le gambe. Le si erano rotte le gambe. Ed il bello è che lei non sapeva affatto di essere in dolce attesa. Alla fine ha partorito nel corridoio di casa sua, e tutta da sola. “Pensavo che si trattasse di crampi dovuti alle mestruazioni oppure di qualcosa di pesante mangiato la sera prima. Un’ora dopo invece mi sono ritrovata con il cordone ombelicale in mano. Ero confusa, non sapevo quel che stava accadendo”. Poi la donna racconta di avere avvertito “l’impulso di spingere”.

Ed ecco spuntare da dentro di lei due piedini. “Altre due spinte ed ecco nata Evelyn Rose”. E per fortuna mamma e nuova arrivata stanno bene, nonostante il vedere spuntare per primo il cordone ombelicale non sia generalmente un fattore positivo durante il parto.

