Campania, De Luca: “Oggi 68 contagi, pronti a chiedere la chiusura”

“Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al Governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale”

“Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al Governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale” . Con queste parole il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si dichiara pronto ad intervenire e fare le richieste che ritiene opportune al governo nazionale. “E’ un orientamento che assumeremo fra una settimana, 10 giorni”, prosegue il governatore in diretta sul suo profilo Facebook, “e lo faremo con grande determinazione, ovviamente salvo i casi soliti e cioè motivi di lavoro e motivi sanitari che giustificano lo spostamento, ma ci regoleremo sulla base dell’andamento del contagio anche in altre regioni d’Italia”.

Campania, pronti a chiedere la chiusura

Poi va all’attacco del sistema sanitario nazionale e della divisione delle risorse che non sono eque per ogni cittadino del paese bensì diverse su base regionale. La Regione Campania chiarisce che è pronta ad accettare la sfida dell’efficienza nei confronti di chiunque di tutte le Regioni del Nord, nessuna esclusa. “Lo abbiamo fatto nei confronti dell’emergenza coronavirus e la Campania ha camminato a testa alta, è stato un modello di efficienza operativa apprezzato a livello internazionale. L’altra battaglia che siamo pronti a sostenere nelle prossime settimane, sarà quella per il riparto dei fondi nazionali nel campo della sanità” . In sostanza De Luca si riferisce al fatto che la Campania è la Regione che riceve meno fondi pro capite a livello nazionale.

“Questa è una vergogna istituzionale che si trascina da troppo tempo e contro la quale la Regione si dice pronta a combattere a viso aperto. “Su questo terreno misureremo il meridionalismo di tutti, dagli esponenti di Governo, alle forze politiche, nessuna esclusa, alle rappresentanze parlamentari”.

