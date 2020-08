Matera: novantenne allontanato bruscamente dalla guardia medica

Un novantenne di Matera si reca alla guardia medica per chiedere delle medicine ma viene trattato bruscamente

E’ successo a Villalongo, a Matera, presso la guardia medica: in assenza del medico curante, un novantenne chiede il rilascio di una prescrizione medica; ciò gli consentirebbe di acquistare le medicine ma gli viene risposto di andar via. Il video di un cittadino, lo ritrae in lacrime mentre viene accolto duramente: solo dopo le minacce di diffusione sui social il personale medico accoglie l’anziano utente.

Immediata la reazione dell’assessore alla sanità della regione Basilicata, Rocco Luigi Leone, che ha condannato questo di tipo di comportamento, decisamente poco professionale, e ha richiesto anche l’intervento dell’Ordine dei Medici affinché tali atteggiamenti possano trovare giusta punizione.

Esempi di scarsa “umanità” da parte di chi è preposto all’assistenza, a qualsiasi livello, non sono purtroppo una rarità, ma la risposta da parte dell’Ordine dei Medici non è poi così scontata.

Viene bruscamente sollecitato ad allontanarsi: succede ad un novantenne che si reca presso la guardia medica di Villalongo

Il video-testimonianza del comportamento tenuto dal personale della guardia medica di Villalongo, a Matera, si è diffuso in un batter d’occhio. La reazione di condanna di alcuni cittadini, compresa quella dell’assessore alla sanità della Basilicata, non si è fatta attendere. Si è espresso diversamente l’Ordine dei medici.

Da parte di quest’ultimo, sebbene possa essere opinabile il tono utilizzato dal personale medico, si sottolinea l’avvenuta esecuzione di un protocollo. E’ vietato alla guardia medica rilasciare prescrizioni. A spiegarlo il presidente provinciale dell’Ordine dei Medici, Severino Montemurro, che invita ad astenersi dal commentare una vicenda senza conoscere a fondo le circostanze in cui versa la struttura.

Il personale della guardia medica avrebbe dichiarato di essere in carenza di organico a causa del Covid e, nonostante tutto, avrebbe accolto la richiesta del paziente. L’Ordine si riserva comunque di accertare la situazione al fine di salvaguardare professionalità medica e assistenza ai cittadini.

