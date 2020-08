Tenta di rubare in spiaggia ma era nel lido del carabiniere: arrestato

Ha tentato di rubare in spiaggia ma era nel posto sbagliato visto ha scelto il lido del carabiniere a Catania per compiere il furto

Non è stato proprio come Lupin il principe dei ladri, l’uomo di 39 anni che si è intrufolato in una spiaggia per rubare uno zaino lasciato sotto l’ombrellone da un bagnante che però era un carabiniere in pensione. La spiaggia luogo del tentato furto era il lido del carabiniere alla Playa di Catania. Massimiliano Longhitano (questo il nome del ladro) ha attraversato la spiaggia libera confinante con il lido dei militari ed è approdato nel lido dove, come già detto, ha rubato uno zaino sotto a un ombrellone. Ha tentato poi di fuggire con il “malloppo” tra le mani, sicuro di farla franca ma si è imbattuto con un bagnante che in realtà era un altro carabiniere. Quest’ultimo, con l’aiuto di un amico, un militare della Guardia Costiera, che si trovava anch’egli nel lido dei militari, hanno subito fermato il ladro e l’hanno consegnato agli uomini del radiomobile.

LEGGI ANCHE -> Fanno sesso sullo scoglio di giorno, vengono ripresi: il video è virale

Il ladro che ha tentato di rubare in spiaggia avrà l’obbligo di presentazione dai carabinieri della Stazione di Librino

Massimiliano Longhitano è stato prima messo in camera di sicurezza e poi è stato ammesso al giudizio per direttissima (un procedimento speciale che anticipa il processo senza che l’imputato si presenti davanti al giudice di pace).

LEGGI ANCHE -> Viviana Parisi e Gioele: le loro ultime ore e le ipotesi degli inquirenti

In questo particolare caso il giudice ha deciso e ordinato che l’uomo di 39 anni avrà l’obbligo di presentazione presso la Stazione dei carabinieri di Librino per ben due volte al giorno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter