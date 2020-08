Antonella Mosetti, micro bikini fa svenire i follower: un tripudio di like – FOTO

Ancora uno scatto senza freni per Antonella Mosetti con quelle pose scintillanti che fanno venire i brividi lungo la schiena dei suoi follower

Ennesimo successo con tanto di outfit succinto per la showgirl romana, Antonella Mosetti. Dopo la tempesta mediatica scatenata in qualità di madre protettrice dei suoi figli, Antonella proietta la sua “famelica” attitudine, in seno alle prestanze fisiche del suo inestimabile repertorio di bellezza.

Esibizionista in Ciao Darwin e Non è la Rai, la Mosetti è stata sempre al centro delle tematiche di discussione che hanno riguardato la sua famiglia. L’ultima dimostrazione del suo carattere risoluto e spigliato l’ha data durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Il battibecco con Giulia De Lellis è ormai noto a tutti all’intero e fuori dalla casa.

Il tutto per Andrea Damante, diviso tra due fuochi di passione: Asia Nuccetelli, figlia della Mosetti, anch’essa concorrente della casa dei Vip e appunto Giulia. Dopo l’eliminazione dai giochi della De Lellis, la figlia di Antonella aveva la strada spianata per conquistare definitivamente le prestazioni di Damante.

Il nuovo e inaspettato ingresso nella casa, di Giulia De Lellis è stato un fulmine a ciel sereno per la platea e per la stessa Antonella Mosetti. La diva romana ha fatto valere il suo istinto di mamma protettrice, entrando nel pieno della discussione di “cuore”, quando Asia e Giulia se le stavano dando di santa ragione con un botta e risposta da Buona La Prima.

LEGGI ANCHE —–> Wanda Nara, la doccia in perizoma diventa uno spettacolo vietato ai minori – FOTO

Antonella Mosetti divampa l’ardore sentimentale con un sequel da infarto su Instagram: che spettacolo