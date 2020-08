Bellissima Michela Persico incinta. Anche con un bel pancione la 29enne bergamasca appare piena di fascino ed è capace di imporre la sua avvenenza.

Visualizza questo post su Instagram #Holiday in blue 🌴🦋 @mivabeachwear Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 20 Ago 2020 alle ore 3:00 PDT

È una Michela Persico incinta ed in procinto di diventare mamma, quella che si mostra su Instagram. La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani, darà presto al calciatore bianconero un bel bambino.

Intanto però c’è tutto il tempo per concedersi una bella vacanza al mare, con tanto di pancione in bella mostra. E nonostante questo evidente aspetto a livello fisico, lei riesce comunque a dare l’impressione di avere una forma fisica che entro breve tornerà al top. La Persico è una che ha sempre curato il proprio essere, del resto. E tutto va a meraviglia per lei come per Rugani, ancora una volta diventato campione d’Italia con la sua Juventus.

Michela Persico incinta, presto la giornalista sportiva diventerà mamma